31周年を迎えた「かえるのピクルス」とThe Blue Bellが、今年も心ときめくコラボカフェを開催します。店内にはピクルスたちが飾られ、フォトジェニックな空間に♡特別なアフタヌーンティーやノベルティ付きメニューなど、ここでしか味わえない限定体験がたっぷり。事前予約制の特別な内容もあり、推し活にもぴったりです。期間中は何度訪れても楽しめるラインナップが揃っているので、ピクルスファンは必見