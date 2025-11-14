歌舞伎俳優の中村獅童（53）が14日、都内で「十二月大歌舞伎」（4〜26日、東京・歌舞伎座）の第一部「超歌舞伎PoweredbyIOWN『世界花結詞』」の取材会に出席した。最新テクノロジーと歌舞伎を融合し、バーチャルシンガーの初音ミクも出演。2016年に誕生し、10年を迎えた。2年ぶりの歌舞伎座公演は「これまで印象的だった部分をつなげて1本にできないかと脚本家の松岡亮さんにお願いをしました。無理なお願いを上手につ