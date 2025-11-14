全国で放送された番組の中から優秀な作品を表彰する第63回ギャラクシー賞の今年度上期の選考結果が、きょう発表されました。KNBが今年5月に放送した「KNB報道スペシャル終わりなき白の濁～イタイイタイ病70年の真実～」がテレビ部門で入賞しました。ギャラクシー賞は、放送批評懇談会の会員が放送文化の向上のため全国の番組を審査し表彰します。テレビ部門では、今年度上期に放送された212本の番組の中か