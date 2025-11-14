日本共産党は14日、党機関紙「しんぶん赤旗」の記者がX（旧ツイッター）で脅迫に該当する行為を受けたとして、赤旗が警視庁原宿署に告発状を提出したと発表した。告発されたのは、氏名不詳のXへの投稿者。この赤旗記者は、日本維新の会の藤田文武共同代表によって名刺画像をインターネット上に投稿されていた。告発状によると、11月5日、Xに記者の名前を出して「顔もあちこち出ているから、調子に乗って刺されないように前後左右気