１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５６円５８銭（０・１３％）安の４万２４６９円７７銭だった。３日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち約半数の１６４銘柄が下落した。前日の米株式市場では、ハイテク株安や米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の後退から、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でもプライム銘柄の約６割が下落した。業種