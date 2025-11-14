広島・竹原市で8日、逆走車と衝突の瞬間が目撃されました。映像を確認すると、黒い車は事故の直前に左へよけたものの、逆走してきた緑色の軽自動車はそのまま直進し、2台は激しく衝突して浮き上がり、回転して止まる様子がわかります。居合わせた人たちが軽自動車に駆け寄ると、腰をかがめ、ぐったりした様子で白い服を着たドライバーが降りてきてきました。道路脇で休むよう促されると、斜面を転げ落ちてしまいました。ドライバー