「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、仏教大８−０日本文理大」（１４日、神宮球場）広島からドラフト５位指名された仏教大・赤木晴哉投手が先発し、６回３安打無失点、７２球の好投を見せた。チームも初戦をコールド勝ちした。この日の最速は１４９キロで５三振を奪った。序盤は打たせて取る投球を披露し、中盤は三振を重ねた。「緊迫した試合でしたけど、自分の仕事は０で抑えることだったので、そこはできたかなと思い