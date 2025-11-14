学園祭シーズンを迎える中、１４日から高崎市の高校で文化祭が開かれ、会場は多くの人でにぎわいました。 １４日に初日を迎えた高崎商業高校の文化祭『高商祭』。日ごろの活動の成果を保護者に見てもらおうと、会場では、スイーツや生鮮品、生徒たちが手がけた商品なとが販売されました。ステージでは軽音楽部の演奏のほか、空手道部が演舞を披露するなど会場を盛り上げました。一方、教室では日頃からブライダ