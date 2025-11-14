先月下旬から開かれている「ＫＩＲＹＵファッションウィーク」は工場見学や体験イベントも始まり、観光客でにぎわっています。 「ＫＩＲＹＵファッションウィーク」は、織物文化や歴史、グルメなど多彩なイベントが桐生市内の各地で行われるものです。１３日からは市内２５の染色工場、織物工場などの見学や、体験型ワークショップに参加できるイベント「ＫＩＲＹＵＦＯＣＵＳ」が始まりました。 浜松町にあ