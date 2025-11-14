2025年世界動力電池大会が12日、四川省宜賓市で開幕した。大会では180件のプロジェクトが締結され、契約総額は861億3000万元（約1兆8518億円）に達し、分野は動力電池、新型エネルギー貯蔵、太陽光発電、スマートコネクテッド新エネルギー自動車などグリーン・新エネルギー分野をカバーしている。今大会では、各分野のリーディングカンパニー50社以上が宜賓への進出を決定し、上場企業、ハイテク企業、「専精特新（専門化・精密化