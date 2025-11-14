中国中部にある湖北省の省都武漢市内の光谷で、中国初の人型ロボット7S店（Sale、Spare parts、Service、Survey、Solution、Show、School）がオープンしました。販売、部品修理、アフターサービス、情報収集を行う従来型の4S店と比べて、7S店はソリューションのカスタマイズ、シーンの展示、技能訓練の3業務を追加することで、最先端技術を日常生活にさらに浸透させていきます。光谷にある大型複合施設の「創進天地」で開業したこ