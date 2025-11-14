去年、高崎市の上信電鉄の踏切で９歳の女の子が電車にはねられ死亡した事故を受け、遮断機と警報機のある「第１種踏切」への切り換え工事が新たに市内１カ所で完了し、きょうから運用が始まりました。 「第１種踏切」に切り換えられたのは高崎市山名町の「山名踏切」です。この工事は去年４月、高崎市吉井町にある上信電鉄の遮断機と警報機がない「第４種踏切」で、９歳の女の子が電車にはねられ死亡した事故を受け今年６月から進