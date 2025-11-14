クマ対策を進める県は、１４日、捕獲対策の専門職員を新たに設置し自然環境課に配置しました。 １４日付けで捕獲対策専門職員に就任したのは富岡森林事務所の中山寛之林業政策係長（４８）です。 中山さんは、これまで林政課や自然環境課などで勤務し、２０２１年からの３年間は鳥獣被害支援センターで「県ツキノワグマ適正管理計画」の管理を担当していました。また、２６歳の時に狩猟免許を取得し、２０年以上の狩猟経験