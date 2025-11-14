任期満了に伴い来年の春に行われる富岡市長選挙に、市議会議員の茂原正秀さんが出馬すると正式に表明しました。 茂原正秀さん（６６）は、同志社大学商学部を卒業したあと、食品雑貨を販売する店を経営、２００２年に市議会議員に初当選しました。現在は６期目で富岡市の財政や少子化を課題にあげています。 茂原さんは公約について中高瀬観音山周辺の工事計画の見直しや、市役所業務の経費削減を掲げています。その財源は保育料