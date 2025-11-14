テレビアニメ『進撃の巨人』と東京駅丸の内駅舎のオリジナルアートを使用したアイテムが、11月17日（月）から、「JREモール」や「ベルメゾンネット」などの各オンラインショップで予約販売を開始。そして、ポップアップショップ「『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK−110年の時を越えて− 期間限定ショップ」が、11月17日（月）〜11月25日（火）の期間、東京駅丸の内地下南口改札外“動輪の広場”で開催される。【