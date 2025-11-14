乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機の墜落事故現場で、上野村の「御巣鷹の尾根」に通じる登山道が、１４日に冬季閉山しました。 閉山を前に１４日は、遺族や登山者が「御巣鷹の尾根」を訪れ慰霊登山を行いました。遺族らでつくる「８．１２連絡会」の事務局長、美谷島邦子さんは、当時９歳だった次男の健くんを事故で失いました。 「もう閉山。これで登れなくなって雪が積もるので、クリスマスの飾りをここに持ってく