◆明治神宮野球大会大学の部1回戦日本文理大0―8佛教大（14日、神宮球場）2年ぶり3度目出場の日本文理大（九州）は、2年連続8度目出場の佛教大（関西1）に7回コールドで敗れ初戦で姿を消した。2回から継投に入った日本文理大は4回に先制点を献上。6回は守備の乱れもあって一挙7点を奪われた。打線も広島からドラフト5位で指名された佛教大先発の赤木晴哉に6回3安打に封じられるなど奮わなかった。大学の部のもう1試