佐賀県警唐津署は14日、カート敦の60代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金計1650万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月6日、被害者が、SNS上で有名実業家を名乗る者の投資に関する広告を見て応募したところ、投資の学習名目のグループチャットに誘導された。有名実業家のアシスタントを名乗る人物や投資の先生を名乗る人物らから「急騰株の選び方を紹介する」「およそ