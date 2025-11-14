日本バスケのリーグを代表する選手たちが顔をそろえる 「Bリーグオールスター」。 来年1月に、長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で開催されることが決まっています。 13日に長崎市で会見が行われ、出場する26選手が発表されました。 （会見発表） 「長崎ヴェルカ・馬場雄大。長崎ヴェルカ・川真田紘也」 長崎ヴェルカからはBリーグ推薦枠で、馬場 雄大選