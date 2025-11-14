【ニューヨーク＝小林泰裕】生成ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックは１３日、中国系のハッカー組織が、同社のＡＩ技術を悪用して世界の約３０の大手ＩＴ企業や金融機関、政府機関にサイバー攻撃を行っていたと発表した。攻撃はＡＩで自動化されており、「人間がほぼ関与せずに実施された初の大規模サイバー攻撃」になると指摘している。発表によれば、攻撃が確認されたのは今年９月中旬。中国政府の支援