元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で10月31日に公開された動画に出演。2026年のWBCでメインキャッチャーに推したい選手を明かした。谷繁元信氏○「僕はやっぱり坂本誠志郎じゃないかなと思います」ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「次のWBC、キャッチャーも変わり目になると思うんですね。今選ぶとしたら、谷繁さんなら……メインキャッチャーという言い方をあえてします