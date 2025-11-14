今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ブラジル・マラニャン州の「捨てたマッチで大惨事ガソリンスタンドで広がる炎」についてです。◇ブラジルにあるガソリンスタンド。タンクローリーの横には燃料の入れ替え作業をする人の姿が。併設された店のテラス席では、男女がくつろいでいます。1人の男性が、マッチでたばこに火を付けた次の瞬間。一瞬にして地面をつたい、広がる炎。火は、タンクローリーの方へ。