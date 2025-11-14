【冬将軍 到来】強い寒気南下 気象庁は、１７日（月）～１８日（火）にかけて 「『発達する低気圧』の影響で、北⽇本を中⼼に荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、⼤荒れや⼤しけとなるおそれ がある。」 「強い寒気が流れ込むため、北⽇本を中⼼に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼び