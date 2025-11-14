◆大相撲▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）埼玉・朝霞市出身の東前頭１０枚目・大栄翔（追手風）が、埼玉県民の日を白星で飾った。西前頭１１枚目・狼雅（二子山）を押し出して４勝目。１１月１４日は故郷の記念日で「毎年言われていて、勝っているイメージがある。埼玉は好きなので良かった」と笑顔で話した。埼玉栄高を経て、埼玉・草加市の追手風部屋に入門した。「埼玉は住みやすい。出たことがないから大好