◆大相撲▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）関脇・安青錦（安治川）が、西前頭３枚目・宇良（木瀬）を寄り切って５勝目を挙げた。「中には入られたくなかった。相手を起こしたかった。結果に差して、まわしを取れて良かった」と振り返った。入門前は関大で稽古を重ねていた安青錦。関西学院大出身の宇良との“関関戦”には「自分は入学していないので、同じように扱うのは失礼」と、笑みを浮かべながら話した。