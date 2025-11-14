◆ドラディション「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」（１４日、後楽園ホール）プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１４日、東京・後楽園ホールで「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」を開催した。全試合シングルマッチの大会。第６試合で無我でデビューし現在、プロレスリング・ノアに所属する征矢学がＬＥＯＮＡと対戦した。ＬＥＯＮＡが父・藤波ばりのドロップキックで攻