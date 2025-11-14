１３日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、２０１５年から米国・ロサンゼルス（ＬＡ）を拠点にしているタレントのローラがゲスト出演。ＬＡでの生活で、人生が豊かになった経験を明かした。タレントとして人気絶頂での渡米を決意したきっかけについて「心がボロボロだった」と語ったローラ。１０年のＬＡ生活での変化を問われると「大きな恋愛もしたの」と告白し、タレント・指原莉乃らレギュラー出