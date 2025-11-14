¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÇÏÂÎ½Å439¥­¥í°Ê²¼¡Û ÇÏÂÎ½Å439¥­¥í°Ê²¼¤Î¾®ÊÁ¤ÊÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦1¡¦10¡Ï¤Ç¡¢21Ç¯⑦¿Íµ¤£³Ãå¥«¥ï¥­¥¿¥ì¥Ö¥êー¤ò½ü¤¤¤ÆÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ ¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÁ°Áö£·¡¦£¸Æ¬Î©¤Æ¤Ë½ÐÁö¡Û Á°Áö£·Æ¬Î©¤Æ¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡Î1¡¦0¡¦0¡¦6¡Ï¡¢£¸Æ¬Î©¤Æ¤¬¡Î0¡¦0¡¦0¡¦6¡Ï¤Ç¡¢Í£°ì¾¡Íø¤·¤¿18Ç¯£±Ãå¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º¤ÏÃ±¾¡¿Íµ¤1.8ÇÜ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³ä°ú¡£ ¥Ç¥¤¥ê&#125