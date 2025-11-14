【しし座流星群】を見よう！ 『しし座流星群』は、毎年１１月に出現する流星群です。極大は、来週１８日（火）の午前３時ごろと予測されていて、「１８日（火）未明～明け方」が観察には一番良いでしょう。極大期の前ですが、月明かりの影響も小さくこの週末も見られる可能性が高いでしょう。 気になる天気を、画像で掲載しています。【火球】明るい流星が毎年出現 『しし座流星群』は、全体的に明るい流星の比率が高く、