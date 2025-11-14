自民党富山市連は、次の衆院選富山1区の候補者選考について「年内に決めたい」との意向を示しました。また、現職の田畑議員以外の候補者を選ぶ方針について、党の新たな執行部にも承認を得たとしています。きょうの会合は、冒頭を除き非公開で行われ、藤井大輔支部長が候補者の選考委員会の経過を報告しました。現職の田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受け、自民党富山市連は次の衆院選の候補者となる富山1区の支部長