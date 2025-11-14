ポンドが再び軟化、対ドル１．３１３０付近＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引で、ポンドが再び軟化している。ポンドドルは1.3120台へ、ポンド円は203円付近へと軟化。ユーロポンドもユーロ高・ポンド安水準となっている。 今日のポンド売りのきっかけは、英ＦＴがリーブス英財務相が１１月２６日の秋季予算案で予定していた所得税率の引き上げを断念したとの報道だった。英国債が売られ（利回り上