きのう午後、県西部を中心にSNSで「揺れた」という投稿が相次ぎました。しかしその時間、地震などは観測されておらず、謎が深まっています。きのう午後2時ごろから、相次いだSNSの投稿。「揺れた？」「窓がガタガタ鳴った」「地鳴りのような音が聞こえた」県西部を中心に、揺れや音がしたという内容が多く投稿されました。実際に富山市内で揺れを感じたという女性は、「ゴゴゴという音がして、その後にグラグラと揺れを感じた。体