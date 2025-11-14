高市総理の台湾有事に関する答弁に中国の総領事が「汚い首は斬ってやる」などとSNSに投稿したことをめぐり、外務省はきょう、中国の大使を呼び出し、強く抗議しました。高市総理が台湾有事をめぐり「存立危機事態になり得る」と答弁したことに対し、中国の薛剣駐大阪総領事は「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと自身のXに投稿しました。これについて、外務省の船越健裕事務次官は14日午後、中国の呉江浩大使