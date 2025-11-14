芳根京子さん・King & Princeの郄橋海人さん・林裕太さんが、映画『君の顔では泣けない』の公開記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【King & Prince・郄橋海人】「郄橋くんで良かった」芳根京子の涙にハンカチの神対応も “遠慮” され…受けのリアクションに観客安堵郄橋さんは“監督、芳根ちゃん、裕太くん含め、撮影期間は長いわけではなかったんですけど、短い間でも十分苦楽を