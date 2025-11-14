トルコで暴走事故の瞬間が目撃されました。映像を見てみると、画面奥から白いミニバスが走ってきます。突然ふらついたかと思うと、コントロールを失い、いきおいそのままに柵へ激突。砂ぼこりを上げながら横転しました。「車が右側にそれて横転したんです。右にそれた時に車を立て直そうとしたが、できなかった」と語るのは、ミニバスを運転していた男性です。事故のあと、救急車で病院に搬送。幸い、手に軽いけがをする程度で済み