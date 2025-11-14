ももいろクローバーZ・高城れにの2ndソロアルバム『OTOGIMASHOU』より、収録曲「シオン」の朗読映像が11月14日（金）に公開された。声優・アーティストの伊藤美来が“語り手”として参加し、楽曲の世界観を新たな角度から表現した特別な映像となっている。本映像では、声優・アーティストの伊藤美来（代表作：『五等分の花嫁』中野三玖役など）が高城れにの2ndソロアルバム『OTOGIMASHOU』の収録曲「シオン」の朗読を担当。高城が