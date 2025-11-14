04 Limited Sazabysのワンマンライブ＜YON EXPO’25＞が、11月8日（土）・9日（日）の2日間にわたりお台場・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催された。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真趣向を凝らした演出や仕掛けがふんだんに盛り込まれたスペシャルなワンマンライブ＜YON EXPO＞が「04」年ぶりに帰ってきた。11月8日（土）・9日（日）の2デイズにわたって開催された今回の舞台は10月にオープンしたばかりの