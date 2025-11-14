マカロニえんぴつの新曲「パープルスカイ」が、11月21日（金）に配信リリースされることが決定した。「パープルスカイ」は現在放送中のテレ東系ドラマ9『コーチ』 主題歌。本作ドラマは警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、異色