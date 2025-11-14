この記事をまとめると ■路線バスは路線を維持するための運行経費が大きい ■香川県坂出市の循環バスや路線バスでは地域公共交通活性化施策を実施した ■施策の効果もあり利用客が大幅に増える結果となった この時代に路線バス利用客が大幅増となった背景 路線バスは市民・住民の足として欠かせないインフラだが、必ずしも収益性が高い事業とはいえない。なぜならば、公共交通機関と位置付けられているから、乗客の少ない路線や