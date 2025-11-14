アメリカ・サンフランシスコで目撃されたのは、通常の5倍のスピードで暴走している異常に揺れながら走る路面電車。乗客は「叫ぶ人や凍りつく人ばかり」と振り返ります。駅にも止まらず暴走し続ける電車。運転士がブレーキをかけてようやく止まり、「大丈夫！落ち着いてください！止まりました！」とアナウンスしました。このトラブルで、1人が軽いけが。大惨事は免れましたが、暴走の原因は運転席のカメラに映っていました。映像に