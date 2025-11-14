公明党の岡本政調会長はきょう（14日）、木原官房長官に、政府の経済対策の策定に向けて減税や給付などを盛り込んだ緊急提言を手渡しました。公明党岡本三成 政調会長「まさしく現場の方々が何を政府に期待しているかということをまとめた形になっていますので、それを総合的にお伝えをいたしました」公明党のまとめた緊急提言では、▼物価高対策としての迅速な現金給付やポイント付与の実施のほか、▼食料品にかかる消費税