横須賀スタジアム秋季トレーニングにテスト生として参加している台湾出身の林家正が１４日、テスト期間の最終日を終えた。「ベイスターズにこのような機会をいただいて感謝している。日本でプレーできるチャンスがあれば挑戦したい」と笑顔で語った。林は２０１９年から米大リーグでダイヤモンドバックスなどに所属し、マイナーリーグでプレー。今季途中から米独立リーグに移った。昨年のプレミア１２では台湾代表に選出され、