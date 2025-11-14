報われない恋の共通点は、「彼のことばかり考えて苦しい」「私ばっかり頑張ってる」など、“自分が追う側”になっていること。でも不思議なことに、追うのをやめた瞬間から、恋が好転し始めるケースが多いんです。そこで今回は、その理由を解説します。「追う恋」は彼に主導権を渡している「好きだから仕方ない」と彼中心の行動を続けていると、気づかないうちに主導権を明け渡していることに。返信を待って不安になり、会えないと