楽天にドラフト１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が１４日、京都市内で入団交渉を行い、契約金１億円、年俸１６００万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。育成を含めた同期１２人のうち投手は５人。２位指名には早大のエースとして実績十分の伊藤樹投手（２２）がいる。「まだまだ自分もここからなので。負けたくない気持ちはあるけど、一緒に切磋琢磨（せっさたくま）して、チームの優勝に貢献できるようなピッ