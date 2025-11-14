俳優の草ナギ剛が１４日、１５日から東京・世田谷パブリックシアターで行われる主演舞台「シッダールタ」（１２月２７日まで）のゲネプロを行った。「車輪の下」などで知られるドイツのノーベル文学賞作家ヘルマン・ヘッセの小説を舞台化。古代インドを舞台に、宗教家が悟りの境地に至るまでの姿を描いた物語で、草ナギは実在する宗教家で仏陀（ぶっだ）と同じ名前を持つ青年・シッダールタと、「現代を生きるヘッセ」に重なる