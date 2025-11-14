Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が１４日、都内で行われた映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。心と体が入れ替わったまま１５年を過ごす男女の物語。郄橋は難役に「トリッキーな役が来たなと思ったけど、オファーいただけたことがうれしかった」と貪欲に挑戦したという。公開を迎え「苦楽をともに過ごした仲間達との日々を思い出して、エモーショナルな気持ちになり