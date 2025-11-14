Ｊ２仙台は１４日、仙台市泉区に所在するトップチームのクラブハウスを解体することを発表した。解体は２００３年から使用されている施設の老朽化等によるもので、ベガルタ仙台フィールド（東北学院大学泉キャンパス内）を活動拠点として引き続き利用する。ベガルタ仙台コメント全文日ごろより、ベガルタ仙台を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、長年にわたりベガルタ仙台 トップチームの活動拠点とし