株式会社eye factoryのグラビアレーベル「FIRST GRAVURE」の第二弾作品として、“令和の最強最高ボディ”と称されるタレント・原つむぎの最新デジタル写真集『サマー・グローリー』が、11月22日（土）より配信される。 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』 本作は、夏の熱海を舞台に、原の魅力を余すところなく捉えた意欲作。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そし