アダルトインフルエンサー・るるたんがが、11日発売の「週刊SPA!」2025年11月18日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。 【写真】匂い立つような遠くを見つめる表情 これまでにも、看護師や学生、会社員などとの兼業グラドルはいたが、るるたんは当連載初となる現役風俗嬢。窓越しから妖しく外を眺める姿や黒のランジェリー姿で、あふれんばかりのド迫力ボディを披露している。 るるたん