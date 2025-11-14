財務省は１４日、マイカーで通勤する人が勤務先から受け取る通勤手当の非課税限度額を引き上げると発表した。引き上げは２０１４年以来１１年ぶりで、通勤距離に応じて２００〜７１００円上げる。通勤距離が片道１０キロ・メートル以上１５キロ・メートル未満の人の非課税限度額は２００円増の７３００円となる。距離が延びるごとに限度額が引き上げられ、５５キロ・メートル以上は７１００円増の３万８７００円。引き上げによ